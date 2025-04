Napoli Empoli 3 0 Gol e highlights

Napoli-Empoli 3-0. Gol e highlights">Napoli – Il Napoli continua la sua corsa, guidato da due protagonisti d’eccezione: Romelu Lukaku e Scott McTominay. È nel segno della loro intesa e concretezza che Antonio Conte costruisce un finale di stagione da sogno, alimentato da entusiasmo e da un calendario che – come sottolineato più volte anche dallo stesso tecnico – si presenta meno proibitivo rispetto a quello dell’Inter.Intervistato dal Corriere dello Sport, Fabio Mandarini riporta le parole soddisfatte di Conte dopo la netta vittoria sull’Empoli: «Abbiamo disputato un’ottima partita: palleggio, dominio e occasioni da grande squadra. È vero che mancavano Di Lorenzo, Anguissa e Buongiorno, ma tutti hanno risposto con prestazioni importanti. E poi volevamo dare un segnale anche sui secondi tempi: questa volta siamo stati straripanti». Napolipiu.com - Napoli-Empoli 3-0. Gol e highlights Leggi su Napolipiu.com 3-0. Gol e">– Ilcontinua la sua corsa, guidato da due protagonisti d’eccezione: Romelu Lukaku e Scott McTominay. È nel segno della loro intesa e concretezza che Antonio Conte costruisce un finale di stagione da sogno, alimentato da entusiasmo e da un calendario che – come sottolineato più volte anche dallo stesso tecnico – si presenta meno proibitivo rispetto a quello dell’Inter.Intervistato dal Corriere dello Sport, Fabio Mandarini riporta le parole soddisfatte di Conte dopo la netta vittoria sull’: «Abbiamo disputato un’ottima partita: palleggio, dominio e occasioni da grande squadra. È vero che mancavano Di Lorenzo, Anguissa e Buongiorno, ma tutti hanno risposto con prestazioni importanti. E poi volevamo dare un segnale anche sui secondi tempi: questa volta siamo stati straripanti».

Serie A 2024/25 - Napoli - Empoli 3-0 - Video. Napoli-Empoli 3-0, gol e highlights: doppietta di McTominay e singola di Lukaku. Napoli-Empoli 3-0, gol e highlights: McTominay e Lukaku condannano i toscani all'ennesima sconfitta. Napoli-Empoli 3-0: gli highlights. McTominay e Lukaku show: 3-0 all'Empoli, Napoli ancora a -3 dall'Inter. Napoli-Empoli 3-0, pagelle e tabellino: McTominay versione bomber, goal e assist per Lukaku, Politano inesauribile, Neres a folate, Esposito fa reparto, difesa toscana bocciata. Ne parlano su altre fonti

