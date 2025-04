Due consiglieri per Noi Moderati Sassoli e Cirillo ritorno al Centro

Centrodestra, ha trovato sintesi in una notizia che rappresenta un'importante novità nel panorama politico di Monza (e della Regione). Martina Sassoli e Francesco Cirillo, a poco più di due anni dalla loro uscita da Forza Italia (e dall'ingresso nel Gruppo misto), entrano in Noi Moderati. A significare l'importanza del traguardo, alla conferenza stampa di presentazione ieri a Monza, allo Spazio Manzoni 16, hanno presenziato i maggiorenti di partito: il presidente di Noi Moderati Maurizio Lupi, la capodelegazione del Senato Mariastella Gelmini, la senatrice Giusy Versace, il coordinatore regionale Alessandro Colucci, e il capogruppo in Regione Nicolas Gallizzi. Una scelta, quella dei consiglieri monzesi, tutt'altro che immediata, frutto di lunghi corteggiamenti, in particolare di Maria Stella Gelmini nei confronti di Sassoli.

