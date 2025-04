Due patenti e 620mila euro Il giallo del siriano sulla 500

euro nascosti in un doppiofondo. È la sequenza andata in scena ieri mattina, che si è conclusa con il fermo per ricettazione di Mahmoud A., cinquantunenne siriano con precedenti di polizia. La maxi cifra che aveva con sé induce a pensare che l’indagine sia appena iniziata: resta da capire la provenienza di quella montagna di contanti divisa in mazzetti e stipata in diversi sacchetti. Ore 10.50, via Gassendi. Due motociclisti del Radiomobile impegnati in un posto di controllo fermano la 500X: l’automobilista rispetta l’alt, ma il suo comportamento insospettisce sin da subito i ghisa guidati dal comandante Gianluca Mirabelli. Ilgiorno.it - Due patenti e 620mila euro. Il giallo del siriano sulla 500 Leggi su Ilgiorno.it La Fiat 500X che si ferma al controllo a due passi da piazzale Accursio. Il conducente che inizia a tremare e fatica a parlare. Il controllo nel bagagliaio che fa emergere il motivo di quel nervosismo: più di 600milanascosti in un doppiofondo. È la sequenza andata in scena ieri mattina, che si è conclusa con il fermo per ricettazione di Mahmoud A., cinquantunennecon precedenti di polizia. La maxi cifra che aveva con sé induce a pensare che l’indagine sia appena iniziata: resta da capire la provenienza di quella montagna di contanti divisa in mazzetti e stipata in diversi sacchetti. Ore 10.50, via Gassendi. Due motociclisti del Radiomobile impegnati in un posto di controllo fermano la 500X: l’automobilista rispetta l’alt, ma il suo comportamento insospettisce sin da subito i ghisa guidati dal comandante Gianluca Mirabelli.

Potrebbe interessarti anche:

Controlli polizia: due arresti e sanzioni. Tre patenti ritirate per uso telefono alla guida

ORIA - Un arresto per possesso di arma, un per violazione del divieto di avvicinamento alla parte offesa, tre patenti ritirate per uso del telefono alla guida, una denncia per droga e sanzioni per ...

In auto ubriachi, armati e con la droga: tre patenti ritirate e due denunce

Continuano i servizi di controllo del territorio da parte dei Carabinieri della compagnia di Cervia - Milano Marittima che nello scorso fine settimana hanno svolto mirati servizi finalizzati al ...

Controlli a tappeto sulle strade: cinque patenti ritirate, due auto sequestrate

CAMPI SALENTINA – Controlli su strada per evidenziare comportamenti scorretti alla guida, sotto l’effetto di alcol o sostanze stupefacenti: non si fermano i servizi di verifica straordinaria del ...

Due patenti e 620mila euro. Il giallo del siriano sulla 500. Ne parlano su altre fonti

Scrive msn.com: Nasconde 620mila euro nell'auto, arrestato a Milano - In un doppiofondo del bagagliaio della sua auto, una Fiat 500, nascondeva 620mila euro di cui non ha saputo indicare la provenienza. (ANSA) ...

viagginews.com comunica: Bonus patente: disponibili 2.500 euro per coprire le spese della licenza di guida - Bonus patente 2025: guida a come ottenere fino a 2.500 euro per coprire le spese della licenza di guida professionale – viagginews.com Il contributo è destinato ai cittadini italiani o dell’U ...