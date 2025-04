Giardini città senza pace

pace sul lungolago di Como che aveva appena archiviato il cantiere delle paratie, non ancora completamente concluso ma comunque alle ultime battute, e adesso costretto a misurarsi con altri lavori iniziati e lasciati a metà. Nel caso della riqualificazione dei Giardini a lago l’opera è molto più indietro e di sicuro per un altra estate i turisti saranno costretti a convivere con reti e operai, sempre che il Comune riesca a trovare una ditta disposta a farsi avanti e portare a termine la riqualificazione dopo la revoca alla prima azienda aggiudicataria. "Un cantiere costato 400.000 euro - spiegano Livia Sarda, vicesegretaria del Pd cittadino e Alessandro Rossi, segretario del circolo Pd di Como Convalle - Chissà ora per quanto resterà così, chiaro specchio dell’incapacità di chi governa la città. Ilgiorno.it - "Giardini, città senza pace" Leggi su Ilgiorno.it Non c’èsul lungolago di Como che aveva appena archiviato il cantiere delle paratie, non ancora completamente concluso ma comunque alle ultime battute, e adesso costretto a misurarsi con altri lavori iniziati e lasciati a metà. Nel caso della riqualificazione deia lago l’opera è molto più indietro e di sicuro per un altra estate i turisti saranno costretti a convivere con reti e operai, sempre che il Comune riesca a trovare una ditta disposta a farsi avanti e portare a termine la riqualificazione dopo la revoca alla prima azienda aggiudicataria. "Un cantiere costato 400.000 euro - spiegano Livia Sarda, vicesegretaria del Pd cittadino e Alessandro Rossi, segretario del circolo Pd di Como Convalle - Chissà ora per quanto resterà così, chiaro specchio dell’incapacità di chi governa la

