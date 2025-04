La Nato usa l’Intelligenza artificiale Siamo entrati nell’era post atomica

Laverita.info - La Nato usa l’Intelligenza artificiale. Siamo entrati nell’era post atomica Leggi su Laverita.info L’Alleanza si prepara alla guerra ibrida stringendo un patto con Palantir, azienda del Deep State americano. Sul piatto un software di analisi militare propedeutico a un nuovo progetto Manhattan in funzione anticinese.

