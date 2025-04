Recine a tutto campo In campo con la Pigna una gloria della pallavolo

Recine, gloria della pallavolo ravennate, a Bartolomeo Schioppa, garante della sicurezza urbana, da Gabriele Zoli, presidente del Comitato Cittadino di San Pietro in Vincoli e capolista all’avvocato Giuliano Lelli Mami, attivo nel territorio di Castiglione. Sono alcuni dei nomi che affiancheranno la candidata a sindaco Veronica Verlicchi per la lista La Pigna presentata ieri sera. Completano la squadra Annamaria Bava, Ramiro Recine, Andrea Barbieri, Giovanni De Rose, Emily Tassinari, Terzino Giorgini, Flavio Mingozzi, Lorenzo Torre, Gigliola Fellini, Marianna Battesimo, Fabrizio Bazzani, Ygor Berardi, Chiara Bertaccini, Stefano Briccolani, Saula Casadei, Marisa Casagranda, Giampiero Ridolfi, Davide Corelli, Luana Gentili, Orietta Ghetti, Mario Gabbrici, Dario Mariotti, Monica Grandi, Maurizio Pacilio, Cristina Rosatti, Andrea Rossi, Sergio Silvestrini e Bianca Tramontani. Ilrestodelcarlino.it - Recine a tutto campo. In campo con la Pigna una gloria della pallavolo Leggi su Ilrestodelcarlino.it Da Stefanoravennate, a Bartolomeo Schioppa, garantesicurezza urbana, da Gabriele Zoli, presidente del Comitato Cittadino di San Pietro in Vincoli e capolista all’avvocato Giuliano Lelli Mami, attivo nel territorio di Castiglione. Sono alcuni dei nomi che affiancheranno la candidata a sindaco Veronica Verlicchi per la lista Lapresentata ieri sera. Completano la squadra Annamaria Bava, Ramiro, Andrea Barbieri, Giovanni De Rose, Emily Tassinari, Terzino Giorgini, Flavio Mingozzi, Lorenzo Torre, Gigliola Fellini, Marianna Battesimo, Fabrizio Bazzani, Ygor Berardi, Chiara Bertaccini, Stefano Briccolani, Saula Casadei, Marisa Casagranda, Giampiero Ridolfi, Davide Corelli, Luana Gentili, Orietta Ghetti, Mario Gabbrici, Dario Mariotti, Monica Grandi, Maurizio Pacilio, Cristina Rosatti, Andrea Rossi, Sergio Silvestrini e Bianca Tramontani.

