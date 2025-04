Reale e digitale Nuovo turismo boom di visite

turismo sta cambiando pelle: oggi i viaggiatori cercano esperienze autentiche, lontano dalle rotte più battute, e la tecnologia diventa un alleato prezioso per scoprire luoghi nascosti con un approccio immersivo, personalizzato e interattivo. Si sta facendo strada il cosiddetto phygital (da physical più digital) tourism, un trend confermato anche dai numeri rilevati dalla web app Valtellina Nascosta. In soli 10 mesi questa applicazione ha registrato 40.898 visitatori che l’hanno utilizzata per esplorare il territorio, totalizzando oltre 20.000 ascolti del podcast “Storie segrete“, che racconta le tradizioni e le usanze locali. Non solo i turisti italiani, ma anche quelli provenienti da Germania, Svizzera e Stati Uniti hanno dimostrato un forte interesse per la proposta phygital della Valtellina e le sue eccellenze paesaggistiche, artistiche ed enogastronomiche. Ilgiorno.it - Reale e digitale. Nuovo turismo boom di visite Leggi su Ilgiorno.it Ilsta cambiando pelle: oggi i viaggiatori cercano esperienze autentiche, lontano dalle rotte più battute, e la tecnologia diventa un alleato prezioso per scoprire luoghi nascosti con un approccio immersivo, personalizzato e interattivo. Si sta facendo strada il cosiddetto phygital (da physical più digital) tourism, un trend confermato anche dai numeri rilevati dalla web app Valtellina Nascosta. In soli 10 mesi questa applicazione ha registrato 40.898 visitatori che l’hanno utilizzata per esplorare il territorio, totalizzando oltre 20.000 ascolti del podcast “Storie segrete“, che racconta le tradizioni e le usanze locali. Non solo i turisti italiani, ma anche quelli provenienti da Germania, Svizzera e Stati Uniti hanno dimostrato un forte interesse per la proposta phygital della Valtellina e le sue eccellenze paesaggistiche, artistiche ed enogastronomiche.

