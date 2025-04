Nuovo centro per l’impiego lungo la via Emilia

Nuovo centro per l'impiego del distretto Savena-Idice in corso di realizzazione in località Cicogna, a San Lazzaro. Il Nuovo centro per l'impiego sorgerà sulla via Emilia in un'area individuata tra gli incroci con le vie dell'Industria e via del Lavoro dove sono attualmente in corso i lavori di realizzazione della struttura. L'opera fa parte del piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro della Regione finanziato dal Pnrr. In tutto si tratta di un investimento di oltre 1,5 milioni di euro (per l'85% a carico dell'Agenzia regionale il lavoro dell'Emilia-Romagna e per il restante 15% del Comune di San Lazzaro), che vede l'acquisto di un fabbricato Nuovo da impresa da parte del Comune che poi sarà concesso in comodato gratuito per 30 anni all'Agenzia regionale per il Lavoro.

