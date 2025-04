Crac della società FacilityLive Messa alla prova per i fondatori

Messa alla prova ai lavori di pubblica utilità per i fondatori dell’azienda FacilityLive di Pavia, nel corso dell’udienza predibattimentale che si è svolta ieri in tribunale. Gianpiero Lotito e Mariuccia Teroni, gli artefici della società tecnologica pavese nata nel 2012 e dichiarata fallita nel 2023, per le accuse a vario titolo non avrebbero versato al Fisco ritenute d’acconto per un totale di circa 1,4 milioni di euro. In particolare, sarebbero stati omessi i versamenti per oltre 940mila euro relativi all’anno 2020 e circa 460mila euro per l’anno 2021. Assistiti dai legali difensori Claudia Sclavi e Luca Algeri, i due imputati avevano richiesto la Messa alla prova, che ora è stata accolta. Svolgeranno quindi un progetto basato sulle loro competenze tecniche al Piccolo chiostro di San Mauro a Pavia: si occuperanno di un corso di informatica della durata di sei mesi per facilitare l’ingresso nel mondo del lavoro dei ragazzi. Ilgiorno.it - Crac della società FacilityLive. Messa alla prova per i fondatori Leggi su Ilgiorno.it Accolta dal giudice Fabio Lambertucci la richiesta diai lavori di pubblica utilità per idell’aziendadi Pavia, nel corso dell’udienza predibattimentale che si è svolta ieri in tribunale. Gianpiero Lotito e Mariuccia Teroni, gli arteficitecnologica pavese nata nel 2012 e dichiarata fallita nel 2023, per le accuse a vario titolo non avrebbero versato al Fisco ritenute d’acconto per un totale di circa 1,4 milioni di euro. In particolare, sarebbero stati omessi i versamenti per oltre 940mila euro relativi all’anno 2020 e circa 460mila euro per l’anno 2021. Assistiti dai legali difensori Claudia Sclavi e Luca Algeri, i due imputati avevano richiesto la, che ora è stata accolta. Svolgeranno quindi un progetto basato sulle loro competenze tecniche al Piccolo chiostro di San Mauro a Pavia: si occuperanno di un corso di informaticadurata di sei mesi per facilitare l’ingresso nel mondo del lavoro dei ragazzi.

Potrebbe interessarti anche:

Regione nella società dell'aeroporto, Pompignoli (FdI) tira il freno: "Ricordiamoci dei crac"

“Ci vuole molta prudenza quando si parla di partecipazione della Regione Emilia Romagna nella società di gestione dell’aeroporto Luigi Ridolfi. L’esperienza ci insegna che il fallimento è dietro ...

Crac della società ‘Nick & Sons’. Quattro condanne e due assoluzioni per il fallimento del marchio di moda

La storia del marchio di abbigliamento di alta gamma ‘Nick & Sons’, che aveva segnato le tendenze della moda da metà degli anni ’80, con punti vendita nel cuore di Ravenna e Milano Marittima e ...

Tudor Juve, le sue possibilità di rimanere in bianconero sono in ribasso! La società ha un’idea ben precisa su di lui: ecco qual è!

di Redazione JuventusNews24Tudor Juve, il matrimonio in bianconero non sembra destinato a durare per molto! L’indiscrezione è chiara Igor Tudor non sembra destinato a rimanere sulla panchina della ...