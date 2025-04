Corrieretoscano.it - Tutto pronto per il Verrazzano Day 2025 a Greve in Chianti: nuovi studi sul grande esploratore

INLa Fondazione Giovanni da– insieme al Comune diin– celebra ilDay edizione. La ricorrenza arriva un anno dopo quella che la Fondazione ha promosso nel 2024 per ricordare i cinquecento anni dalla traversata del navigatore toscano.Nell’esatto anno del cinquecentenario, la Fondazione ha promosso importanti attività di divulgazione. Si è posta infatti il tema di far conoscere alpubblico questo personaggio così importante ma, ad oggi, ancora non molto conosciuto. Momento principale di questa attività è stata la pubblicazione del libro di Marco Hagge giornalista e storico già oggi alla seconda edizione. Ma l’anno del cinquecentenario, che ha caratterizzato lo storico anniversario non ha segnato il punto d’arrivo per la Fondazione, da sempre impegnata a promuovere attenzione e ricerca su questa figura chiave, intrigante e “moderna” come quella del navigatore Giovanni da