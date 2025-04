Le pepite d’oro di Monza Visionaria Nove giorni di concerti e danze all’ombra della Villa e del Roseto

Monza sotto i riflettori: a maggio sarà la città della musica. Nella Nove giorni dal 6 al 15 maggio torna il festival Monza Visionaria. Tra i protagonisti, nomi del calibro di Fabrizio Bosso, Julian Oliver Mazzariello, Marco Mezquida, Giovanni Falzone, Thomas Enhco, l’Orchestra Canova. Si parte dal tributo jazz a Pino Daniele di Fabrizio Bosso e Julian Oliver Mazzariello. Nel programma spiccano due nuove produzioni: Magnificat, in scena lunedì 12 maggio nella Chiesa di Santa Maria al Carrobiolo, e Rhapsody & Blues, mercoledì 14 maggio in prima assoluta al Teatro Villoresi (ore 21, ingresso 12 15 20 euro), protagonisti il geniale pianista minorchino Marco Mezquida, Marko Lohikari (contrabbasso), David Xirgu (batteria), Badrya Razem (voce solista) e l’Orchestra Canova. Ilgiorno.it - Le pepite d’oro di Monza Visionaria. Nove giorni di concerti e danze all’ombra della Villa e del Roseto Leggi su Ilgiorno.it Dopo il grande tennis internazionale, un altro evento portasotto i riflettori: a maggio sarà la cittàmusica. Nelladal 6 al 15 maggio torna il festival. Tra i protagonisti, nomi del calibro di Fabrizio Bosso, Julian Oliver Mazzariello, Marco Mezquida, Giovanni Falzone, Thomas Enhco, l’Orchestra Canova. Si parte dal tributo jazz a Pino Daniele di Fabrizio Bosso e Julian Oliver Mazzariello. Nel programma spiccano due nuove produzioni: Magnificat, in scena lunedì 12 maggio nella Chiesa di Santa Maria al Carrobiolo, e Rhapsody & Blues, mercoledì 14 maggio in prima assoluta al Teatro Villoresi (ore 21, ingresso 12 15 20 euro), protagonisti il geniale pianista minorchino Marco Mezquida, Marko Lohikari (contrabbasso), David Xirgu (batteria), Badrya Razem (voce solista) e l’Orchestra Canova.

