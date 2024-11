Anteprima24.it - Faggiano a Punto C: “Avellino e Catania non meritano la LegaPro”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minuti“Ilincompiuto? Per stemperare i toni, direi anche l’. Scherzi a parte, la proprietà con il presidente D’Agostino in questi anni sta facendo un sacco di sacrifici. Hanno una grande squadra quest’anno al pari noi”. Così il direttore sportivo del, Danieleintervenuto nel corso dell’ultima puntata di “C” in onda su Anteprima24.it. “Noi forse siamo incompiuti perché da più di dieci partite facciamo i conti con una lunga lista di infortunati – sottolinea – Ci mancano dei giocatori importanti, tipo Di Tacchio, De Rose senza dimenticare Sturaro. Forse ci sono mancati in quel partite che probabilmente non avremmo vinto ma nemmeno perso”.“Inglese e Montalto? Al di là della carta d’identità, le squadre si costruiscono all’interno dello spogliatoio – continua– Sono due giocatori che mi terrei negli anni successivi, non guardo l’età.