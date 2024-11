Abruzzo24ore.tv - Estorsione a Luci Rosse, Coppia Estorce Denaro e Monili d’Oro a Giovane

Leggi su Abruzzo24ore.tv

L'Aquila - Nella giornata di ieri la Polizia di Stato di L’Aquila, a seguito di una complessa attività investigativa svolta dalla locale Squadra Mobile coordinata dalla locale Procura della Repubblica, ha dato esecuzione all’ordinanza con la quale, il G.I.P. del Tribunale di L’Aquila, ha applicato la misura cautelare del carcere per unadi italiani, pregiudicati, residenti in città, per i reati diaggravata in concorso. Tale attività ha permesso di accertare che i predetti, dopo aver scoperto che un ragazzo aquilano, nello scorso mese di luglio, aveva avuto un rapporto sessuale con una meretrice straniera, lo avevano costretto, con violenza e minaccia, a farsi consegnarein oro adducendo che, per la prestazione ricevuta, non era sufficiente il compenso che aveva consegnato alla ragazza.