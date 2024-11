Sport.quotidiano.net - Dallinga sotto esame, il club si interroga. Ma sono numerosi i rebus a Casteldebole

Bocciato no, non ancora. Masì: cipartite che posspostare equilibri quella con il Lille ha lasciato il segno su Thijs. Che il calcio di Italiano non sia quello più adatto ad esaltarne le qualità è un dato di fatto: l’attaccante fatica tremendamente spalle alla porta. Spesso in fuorigioco e fuori dalle trame rossoblù. Non è neppure fortunato: ai gol annullati con Liverpool e Roma si è aggiunto quello con il Lille, per questione di centimetri. Ma alle attenuanti si aggiunge l’aggravante: dovrebbe essere punta d’area di rigore e a una punta da area di rigore da 15 milioni più 3 di bonus più il 20 per cento sulla futura rivendita è difficile perdonare il gol sbagliato di testa a tre metri dal portiere, su cross di Freuler. "Ci manca qualità davanti", ha detto Italiano nel dopo partita.