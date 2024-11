Cultweb.it - Chi furono le piratesse più famose della storia? (Forse erano amanti)

Nell’immaginario collettivo, il mondopirateria è popolato da uomini ruvidi. La, però, ci racconta anche di due donne che sono riuscite a farsi strada in questo ambiente ostile e pericoloso, diventando leggende: Anne Bonny e Mary Read. Entrambe, infatti, sono riuscite a nascondere la loro identità femminile per anni, vestendosi da uomini e imbarcandosi su navi pirata. Anne Bonny, di origini irlandesi, si travestì da ragazzo per sfuggire a un padre violento e raggiungere il suo amore, il pirata Calico Jack. Mary Read, invece, ha scelto di vivere da uomo per proteggere l’eredità del fratello, morto in tenera età.Un dipinto che ritrae le dueAnne Bonny e Mary Read – Fonte: Focus JuniorInaspettatamente, pero, le loro strade si sono incrociate a bordonave di Calico Jack.