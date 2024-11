Lanazione.it - "Casa in Fiera - L'arte dell’abitare”

Leggi su Lanazione.it

Sabato 14 dicembre si preannuncia una data speciale per tutti gli appassionati del mondo della. Si terrà infatti a Prato la prima edizione di "in- L'dell'abitare", un evento straordinario e completamente gratuito, pensato per chi ama l'arredamento, il design e tutto ciò che riguarda il mondo dell'abitazione. Dalle ore 10:00 alle 22:00, presso la sede della Francesco Cocchi Maisons in Via Bologna 139 a Prato, avrà luogo questa manifestazione unica nel suo genere, dato che sarà la primache si svolge nell’area di Firenze, Prato e Pistoia rivolta al mondo dellae dedicata direttamente al consumatore. Francesco Cocchi Maisons, leader nel settore immobiliare e della ristrutturazione chiavi in mano, è l'organizzatore di questo evento che rappresenta un momento significativo non solo per Prato, ma anche per le vicine città di Pistoia e Firenze.