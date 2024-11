Iltempo.it - Alemanno: "Domani in piazza per la Palestina e l'alternativa a Gualtieri"

Si terrà, alle ore 17 e a Largo Goldoni (Roma), la manifestazione del Movimento Indipendenza. “Nonostante le sospette revoche delle concessioni di sale che abbiamo subito,si terrà ugualmente la nostra manifestazione per fermare i massacri ine per costruire l'al sindaco. Abbiamo scelto di organizzarla in unanel cuore di Roma:alle ore 17 a Largo Goldoni parlerò insieme agli altri dirigenti del Movimento e alle delegazioni della comunità libanese e palestinese", ha annunciato Gianni. "Vogliamo essere il contraltare della manifestazione pro palestinese organizzata dalla sinistra antagonista: come hanno dimostrato le dichiarazioni di Papa Francesco, la causa della pace inè troppo importante per consegnarla solo ad un mondo politico ancorato a vecchi schemi antagonisti.