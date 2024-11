Anteprima24.it - Valva: tragedia Hotel Rigopiano, slitta a dicembre la sentenza della Cassazione

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 3 minutiBisognerà attendere aper laCorte dinel processo per la strage dell’di Farindola, il resort crollato dopo essere stato travolto da una valanga nel pomeriggio del 18 gennaio 2017 e sotto le cui macerie restarono ferite 11 persone e altre 29 persero la vita. Tra le 29 vittime dell’, un giovane 28enne originario di, nel salernitano, Stefano Feniello. Saranno gli Ermellini infatti, a decidere con la, se confermare la decisoneCorte d’Appello che sulladisi era espressa con 8 condanne e 22 assoluzioni degli imputati oppure rimettere in discussione lad’Appello e aprire un secondo processo di Appello bis, tirando in ballo anche gli assolti.Decisione che arriverà a, così come deciso dai giudici oggi che hanno ascoltato i difensori mentre ieri è stata la voltaProcura Generale che aveva chiesto l’annullamento delle assoluzioni nei confronti di sei persone e l’aggravamentoposizione di altri condannati.