Ilrestodelcarlino.it - Tumore, Ligabue tra i giovani pazienti: commozione e abbracci

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Reggio Emilia, 28 novembre 2024 – Una carica di speranza, motivazione, fiducia. È quella che ha portato Lucianoaidel Cancer Center di Humanitas quella tenuta dal rocker emiliano che si è raccontato senza filtri, dagli inizi della sua carriera ai successi, senza tralasciare le sconfitte, fondamentali per crescere e imparare lungo il cammino. L’incontro è stato organizzato nell’ambito del progetto Aya (Adolescents and Young Adults), una delle prime esperienze in Italia dedicata aioncologici dai 16 ai 39 anni. Domande, consigli, aneddoti e curiosità che hanno coinvolgosia dal punto di vista artistico sia umano, attraverso uno scambio intimo e significativo per i. “Le tue canzoni sono state la mia forza” “Ero pronta a varcare l’ingresso del Teatro Politeama di Palermo ma ho dovuto rinunciare al concerto per via delle terapie – racconta fra le lacrime diElisabetta – Poi sono arrivata qui in Humanitas per proseguire il mio percorso di cura e proprio ieri sono stata dimessa.