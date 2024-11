Ilrestodelcarlino.it - Tartufi del Parco sul mercato nero. Anziano incastrato dai Forestali

Ultraottantenne prelevava abusivamentenelRegionale della Gola della Rossa e di Frasassi per rivenderli suldalle telecamere, adesso rischia fino a 6 anni di reclusione. Il pensionato è accusato di furto aggravato di, della specie "tuber aestivum", il cosiddetto ‘scorzone’, ammanchi registrati per oltre un mese in un’azienda agricola di Poggio San Romualdo la quale li coltiva. Secondo quanto ricostruito dai carabinieridel nucleo di Fabriano l’uomo utilizzava quattro cani addestrati allo scopo (la legge ne consente fino a due). L’che avrebbe ottenuto svariate migliaia di euro dalla vendita deianche on line (arrivano a rendere anche oltre 60 euro l’etto), ha ricevuto un avviso di conclusione indagini e informazione di garanzia della Procura di Ancona.