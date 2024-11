Nerdpool.it - Stranger Things 5: una star conferma il suo ritorno, nonostante la sua morte

5 sarà la stagione finale della serie tv, il che significa che tutte le scommesse sono aperte quando si tratta di personaggi che vivono o muoiono. Se invece, i personaggi morti, tornassero in vita nella quinta stagione? Questa sembra essere l’implicazione di una delle più grandidi– una che non pensavamo di vedere nella stagione finale dello show, perché l’ultima volta che l’abbiamo vista era morta!ATTENZIONE: SEGUE SPOILER SULLA QUINTA STAGIONE DI!In una nuova intervista a Vulture, ladi, Matthew Modine mette la pulce all’orecchio dei fan. L’attore ha infatti l’idea che il suo personaggio di “Papa” (alias il capo del laboratorio Hawkins, il dottor Martin Brenner) non sia così morto come sembrava nel penultimo episodio della quarta stagione di– Parte 2.