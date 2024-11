361magazine.com - SHEIN HOME calling: il colosso lancia le box natalizie dedicate alla casa. Già ossessione di influencer e Tiktokers

Una selezione di box, da regalare o regalarsi, per godere appieno delle Festesenza danneggiare il portafoglio. I dettagli Quest’anno,accoglie il Natale con un’esclusiva collezione di boxpensate per portare un tocco di calore nelle vostre case. Ogni box è una sorpresa unica, arricchita da una selezione di oggetti curati nei dettagli, ideali per trasformare il periodo delle feste in un momento indimenticabile.Le boxdisono un mix di accessori decorativi per la, oggetti funzionali e piccole sorpresepensate per aggiungere un pizzico di magia al vostro Natale. Tra gli articoli inclusi troviamo carillon in legno finemente incisi, candele profumatedalle forme originali, portachiavi decorativi e portagioie eleganti. Non mancano elementi dedicati al relax ecura della persona, come borse dell’acqua calda e pratici set manicure, perfetti per coccolarsi durante le feste.