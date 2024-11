Ilrestodelcarlino.it - "Salvò un uomo dall’auto a fuoco". Encomio per il cittadino coraggioso

COMACCHIO "Ho visto l’auto in fiamme, unincastrato e la richiesta di aiuto, non c’ho pensato un attimo per salvarlo". Sono le parole di Abdennour Rachedi, autore di un gesto ‘normale’, come definito da lui stesso, e dal grande senso civico, protagonista di un fatto di cronaca avvenuto a Comacchio. Martedì pomeriggio a ‘Palazzo Giulio d’Este’, il prefetto Massimo Marchesiello, unitamente al sindaco di Comacchio, Pierluigi Negri, al comandante provinciale dei carabinieri Colonnello Alessandro Di Stefano, la comandante dell’Arma della compagnia di Comacchio, la Tenente Lucilla Esposito, hanno incontrato Abdennour Rachedi. Un momento ufficiale per la consegna di unspeciale e per ringraziarlo del valoroso atto di coraggio, grazie al quale un anziano automobilista è stato tratto in salvo dopo un grave incidente.