Pontignano, il ponte anglo-italiano spiegato da Cattaneo

Al via oggi la trentaduesima edizione del Convegno di, il più importante appuntamento nell’agenda-italiana, organizzato dall’ambasciata britannica in Italia e dal British Council. È la prima dopo 14 anni per un governo laburista a Londra. Ed è la prima per Alessandro, deputato di Forza Italia, da co-presidente dell’evento assieme a Lord David Willets.I rapporti bilaterali “saranno ancora più forti”, spiegacommentando i numeri del settimo studio Swg commissionato dall’ambasciata britannica alla vigilia del Convegno di: sette italiani su dieci sono in favore di un legame solido (tre su quattro tra i laureati); per oltre sei italiani su dieci, con il governo laburista di Sir Keir Starmer non cambierà lo stato delle relazioni tra Regno Unito e Italia che, anzi, miglioreranno; il reset delle relazioni con l’Unione europea è positivo per la maggioranza degli italiani.