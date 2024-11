Scuolalink.it - Pensionamento anticipato 2025: regole, requisiti e opportunità

Nel, leper ilnon subiscono modifiche significative, confermando igià in vigore. Per chi desidera smettere di lavorare prima dei 67 anni, lerestano legate alla maturazione di molti anni di contributi. Il principio guida rimane che chi ha lavorato più a lungo può ritirarsi prima, specialmente se ha svolto mansioni gravose o usuranti. Alcune misure anticipate, come quelle previste dalla Legge Fornero, continuano a offrire questa possibilità. Ecco un’analisi dettagliata delle opzioni per ilnel. Opzioni dinelLe misure diconfermate per ilincludono: Pensione anticipata ordinaria: richiede 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne.