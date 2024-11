Milano Cortina 2026 | svelato il viaggio della Fiamma Olimpica e Paralimpica

Leggi su Ilfaroonline.it

A un anno dall’accensionedei Giochi Olimpici di, il Comitato Organizzatore dei Giochi ha reso noto il percorsoe di quella.Laverrà accesa il 24 febbraio a Stoke Mandeville in Inghilterra, luogo simbolo per lo sport paralimpico. Lapercorrerà 2 mila chilometri in 11 giorni e, dal 24 febbraioal 6 marzo, giornoCerimonia di Apertura dei Giochi Paralimpici all’Arena di Verona, verrà portata da 501 tedofori. Lavuole rappresentare soprattutto un simbolo di inclusione, unità, resilienza e rispetto.Ilinizierà invece il 26 novembre 2025 a Olimpia, Il 4 dicembre arriverà a Roma e il 6 inizierà il suo percorso lungo la Penisola. A Natale sarà a Napoli e a capodanno a Bari mentre il 26 gennaio, dopo 70 anni esatti dalla Cerimonia d’Apertura dei Giochi, tornerà ad’Ampezzo e concluderà il suo tragitto afacendo il suo ingresso allo Stadio di San Siro, la sera di venerdì 6 febbraio