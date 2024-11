Liverpool? Manchester City? No il tecnico del West Ham Lopetegui dice che l’Arsenal è la migliore squadra della Premier League

Leggi su Justcalcio.com

2024-11-28 16:45:50 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione:Julenafferma che la suadelHam si scontrerà con la “” quando sabato affronterà.I Gunners sono quarti nella massima serie dopo 12 partite, nove punti dietro la capolista, ma ciò non ha impedito adi dichiararelaleader dell’Inghilterra.Lo spagnolo dovrà guardare dalla tribuna del London Stadium a causa di una partita di squalifica dalla linea laterale subita a seguito del suo terzo cartellino giallo stagionale nella vittoria per 2-0 in casa del Newcastle lunedì sera.Tutti gli occhi puntati sulpic.twitter.com/t8pgBocdaH—Ham United (@Ham) 28 novembre 2024, però, non crede che ciò avrà un enorme effetto sul risultato.