Lietkabelis-Venezia oggi in tv | programma orario e diretta Eurocup 2024 2025 basket

Il, l’e come vedere in, sfida valida come 9^ giornata del Gruppo B dell’di. Dopo essere tornati alla vittoria con la vittoria dell’ultimo turno contro Ankara, gli uomini di coach Spahija sono attesi da questa trasferta in Lituania molto importante. Di fronte, infatti, una squadra che fin qui ha collezionato due vittorie, e che rappresenta, quindi, una buona occasione per provare a centrare un successo per fare un altro passo avanti in classifica. Inoltre, i lagunari sono ancora alla ricerca della prima affermazione in trasferta. La palla a due è fissata alle ore 18:00 di giovedì 28 novembre. Di seguito, le informazioni per seguire in, valida per l’2023/di.RISULTATI e CLASSIFICHEIL REGOLAMENTOSTREAMING E TV – La partita sarà visibile intv sulla piattaforma satellitare Sky, in particolare su Sky Sport Max, oltre che in streaming su Sky Go, Now e Dazn.