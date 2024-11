Bergamonews.it - Ladri in fuga sul bus dopo il furto al supermecato: “Episodi all’ordine del giorno”

Leggi su Bergamonews.it

Bergamo. Hanno arraffato il cibo dagli scaffali, si sono lasciati le casse alle spalle senza pagare e hanno ingaggiato una colluttazione con la guardia antitaccheggio del Pam di via Camozzi. All’uscita dal supermercato, ihanno avuto il classico colpo di fortuna: “In quel momento è passato il pullman, sono saliti e sono scappati – raccontano alcuni testimoni -. Erano in due, probabilmente stranieri”.Sul posto, intorno alle 13.15, è intervenuta la Polizia di Stato, per raccogliere le testimonianze dell’accaduto. Pochi giorni fa, sempre in via Camozzi, un’altra guardia era finita in ospedaleuna colluttazione con un clochard, sorpreso negli spazi privati di una proprietà interrata. “Purtroppo sono situazionidel– commenta un lavoratore della zona -. Ormai chiamo via Camozzi il quartiere a luci blu, perché c’è sempre la Polizia”.