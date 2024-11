Ilrestodelcarlino.it - La rivolta per il San Camillo. Messa e suono di campane

COMACCHIO Come accadde ventiquattro anni fa per richiamare a raccolta la popolazione in difesa dell’ospedale "San", anche ieri i rintocchi dellehanno echeggiato a Comacchio in occasione dell’anniversario della mobilitazione del 27 novembre 2000. Per ricordare e invitare la cittadinanza alla, celebrata da don Guido Catozzi alla Concattedrale di San Cassiano. Una cerimonia ancor oggi sentita e che si rinnova ogni anno nella città lagunare e che rappresenta un’occasione per ricordare le persone che oggi non ci sono più, "che – ha spiegato il presidente della Consulta Giovanni Gelli, affiancato da Tiziana Gelli - durante la loro vita hanno dedicato il loro tempo e impegno per la difesa delle strutture sociosanitarie, in primis il "San"". L’anniversario rappresenta un’occasione per riflettere sullo stato della sanità pubblica locale, nel cui contesto il "San" (oggi Casa della Comunità di grandi dimensioni) è inserito, "e sulla cui situazione è sempre alta l’attenzione".