Anteprima24.it - Gatto finisce tra i rifiuti, salvato da operatore di Salerno Pulita

Tempo di lettura: 2 minutiLieto fine nella brutta avventura di Light, unpadronale che, intrufolatosi in un contenitore trada portare via, era stato involontariamente prelevato da undi. L’animale è finito nel cassone di un camion deie ha fatto un viaggio a sorpresa per lui e per i suoi proprietari. Gli stessi, residenti a Sant’Eustachio, quando non hanno più trovato il, conoscendo l’abitudine dell’animale a nascondersi, hanno intuito che avesse potuto nascondersi e finire da qualche parte ed essere in pericolo. Per questo, hanno così lanciato l’allarme riuscendo a contattare anche i dipendenti diche si erano occupati del prelievo dei. Ad occuparsi del recupero sono stati Mario Petrosino e Matteo Adamo. Quest’ultimo è un lavoratore della società noto proprio per la sua passione per gli animali.