Gaeta.it - È il borgo medioevale più piccolo del Lazio, una vera perla incastonata tra boschi e sentieri: la meta perfetta per una fuga veloce dal caos

Facebook WhatsAppTwitter Nel cuore del, distante dal trambusto delle città e avvolto da un’atmosfera incantevole, si trova il comune piùdella regione con una popone di soli 67 abitanti.Questo, situato nella provincia di Rieti, è un autentico tesoro immerso tra dolci colline,lussureggianti e panorami mozzafiato. Marcetelli rappresenta unaideale per chi desidera fuggire dalla frenesia quotidiana, immergendosi in un contesto che sembra uscito da una cartolina d’altri tempi.La storia è affascinante e risale a epoche medievali, come si evince dalle sue caratteristiche architettoniche e dalle antiche mura che un tempo difendevano il. Passeggiando per le sue viuzze strette e lastricate, i visitatori possono respirare l’atmosfera di un passato ricco di storie e tradizioni.