Dune | Prophecy | le conseguenze dell’intenso scontro finale nel trailer dell’episodio 3

: lenel3L’episodio 2 disi è concluso con unotra quelli che sono ampiamente considerati i personaggi più interessanti della serie, e sembra che gli sviluppi scioccanti che ne sono seguiti abbiano avuto un impatto sulla Madre Superiora Valya Harkonnen (Emily Watson).Verso la fine di “Two Wolves“, Valya torna a Salusa Secundus per ritrovarsi di fronte all’enigmatico Desmond Hart (Travis Fimmel), che in precedenza aveva ammesso di aver usato le sue strane abilità pirotecniche per uccidere sia la Venerata Madre Kasha (Jinhae) che il giovane Pruwet Richese (Charlie Hodson-Prior).Dopo aver appreso che Hart, apparentemente sopravvissuto all’inghiottimento da parte di un verme delle sabbie su Arrakis, si era prefissato come missione quella di annientare completamente la Sorellanza, Valya usa “la Voce” per ordinare al soldato di conficcarsi il suo pugnale nella gola.