Dove va ora Angelo Madonia l’addio a Ballando con le stelle apre già nuove porte in tv

È finita la “storia” tracon le. Per la prima volta nella storia del programma condotto da Milly Carlucci un ballerino professionista del cast è stato escluso dall’edizione in corso. È successo tutto dopo l’ultima puntata andata in onda, quella di sabato 23 novembre scorso. Il lunedì successivo è arrivato il comunicato.Il ballerini e partner di Federica Pellegrini è fuori. Al suo posto, come svelato il giorno dopo, il collega Samuel Peron, noto volto dicon le. Per il diretto interessato l’esclusione è stata “una doccia fredda”, ma a quanto scrive Tv Blog la frattura con la produzione ha radici più profonde rispetto al semplice scontro con Selvaggia Lucarelli di sabato.Leggi anche: “Ma si sono lasciati?”. Sonia Bruganelli e, cosa è successo dopo il caos a, svolta dopocon le?A quanto pare sin dall’inizio di questa edizione, ci sono state criticità legate alla presenza nel cast della compagna di, Sonia Bruganelli, e questo avrebbe messo a dura prova l’equilibrio del programma.