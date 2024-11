Giornalettismo.com - Cosa scaricano illegalmente gli utenti europei?

Quando si parla di contenuti digitali fruiti in maniera illegale su varie piattaforme pezzotto, è quasi naturale pensare agli eventi sportivi, soprattutto alle partite di calcio. Si tratta, infatti, di eventi che vengono trasmessi in esclusiva su emittenti broadcast e OTT, per i quali è necessario sottoscrivere un abbonamento sempre molto dispendioso. Il report di EUIPO ha messo in fila i Paesirispetto alla loro fruizione per utente di contenuti illegali. Ricordiamo che la media continentale è di 10 accessi mensili per ogni utente di internet e che l’Italia è il Paese più virtuoso con una media di 7,3 accessi mensili per ciascun utente. La domanda a cui cerca di rispondere il report, tuttavia, è: quale tipologia di contenuto viene maggiormente scaricata o visualizzata da chi si serve di strumenti illegali? Ricordiamo, allo stesso modo, che solo qualche giorno fa, la procura di Catania ha coordinato una inchiesta su tutto il territorio europeo che ha portato all’oscuramento di 22 milioni di utenze illegali (su una popolazione complessiva di 500 milioni di persone).