Chiuso un ristorante a Latina | un cliente avrebbe avuto un’intossicazione alimentare

28 novembre 2o24 – Chiusura immediata di un: è l’esito dell’operazione congiunta dei Carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità (N.A.S.) die del personale della locale ASL. Il controllo è scattato a seguito di una segnalazione per una presunta reazione allergica subita da undopo aver consumato un pasto presso l’esercizio.Il cittadino, secondo le prime ricostruzioni,manifestato sintomi compatibili con una tossinfezione o reazione allergica dopo aver ingerito tonno e alici. Gli alimenti incriminati sono stati campionati e saranno sottoposti a rigorose analisi di laboratorio per verificare la presenza di eventuali contaminanti o allergeni non dichiarati.L’ispezione ha rivelato gravi carenze igienico-sanitarie e strutturali all’interno del locale.