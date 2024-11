Ilgiorno.it - Bystronic, siglato l’accordo: 43 restano, incentivi per gli altri 100

Leggi su Ilgiorno.it

Milano, 28 novembre 2024 - Raggiunto l'accordo tra i sindacati e la multinazionale svizzera. La mobilitazione delle scorse settimane ha prodotto la riduzione del danno. Erano state avviate le procedure di licenziamento per 150 lavoratori e lavoratrici dei due stabilimenti produttivi di San Giuliano Milanese e Pieve Emanuele Ora, dopo l'accordo, per 43 lavoratori il licenziamento è scongiurato con il loro ricollocamento instabilimenti dell'azienda. Per100, dal 28 febbraio, scatteranno una serie di garanzie economiche (un anno di stipendio come incentivo all'esodo) 100 di reimpiego attraverso una società di outplacement. Sette di loro, infine, hanno già trovato un nuovo impiego. . Scende in campo anche la politica contro chiusura sedi azienda Le reazioni "Abbiamo fatto tutto il possibile per tutelare le lavoratrici e i lavoratori- commenta Giovanni Ranzini, segretario Fiom Milano- senza la loro determinazione non avremmo ottenuto nulla.