Liberoquotidiano.it - "Bombshell-La voce dello scandalo", la sceneggiatura è un modello di ironia e di scioltezza

Leggi su Liberoquotidiano.it

-LARaiMovie ore 21.10. Con Charlize Theron, NIcole Kidmam e Margot Robbie. Regia di Jay Roach. Produzione USA 2019. Durata. 1 ora e 49 minuti LA TRAMA Nel 2016, nel pieno delle rivendicazioni del me too scoppia un altrostavolta nell'ambiente del giornalismo TV. Il direttore del Network Fox News, Roger Alles viene accusato di molestie sessuali da parte di una anchor woman appena licenziata. Losi allarga a macchia d'olio. Saltano fuori altre molestate, tra le quali la star della rete. PERCHÈ VEDERLO Perché ladi Charles Randolph è un modie di. Perchè le belle e brave attrici sono tutte in stato di grazia (la parte della leonessa la fa la Robbie). E perchè il film pur allineato nelle rivendicazioni del me too evita la retorica e la tentazione di fare delle ragazze altrettante eroine.