Biathlon Coppa del Mondo maschile 2024-25 Il ‘Blackbird’ Johannes Bø pronto ad accendere i post-bruciatori per raggiungere quote inarrivabili

Signore e signori, vogliamo essere onesti? Vogliamo guardarci in faccia da persone adulte e avvezze alle dinamiche sportive? Vogliamo analizzare i fatti per quello che sono, evitando di ingannare noi stessi o farci obnubilare da quelle simpatie e antipatie racchiuse all’interno del vocabolo “tifo”? Vogliamo avere il coraggio di affrontare la dura e cruda realtà, senza negarla o distorcerla? Se la risa è sì, allora proseguite pure la lettura dell’articolo. Viceversa, tornate indietro e amici come prima.Nell’epoca contemporanea, ilnasce, vive e muore in funzione diBø. Fine. È superiore. Punto. Possiamo vendere fumo e costruire a tavolino decine di analisi sul perché o sul percome possa essere battuto. La verità è che se sta bene è imbattibile. Nello sport, come nella vita, esistono le categorie.