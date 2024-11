Thesocialpost.it - Barrette e drink iperproteici, allarme degli esperti: “Rendono gli uomini sterili”

L’uso eccessivo die frullati proteici, così come una dieta iperproteica, potrebbe compromettere la fertilità maschile e influenzare negativamente sia il numero che la qualitàspermatozoi. Questo avvertimento è stato lanciato daglidella Società Italiana di Andrologia (SIA) durante il recente VI Congresso Natura, Ambiente, Uomo (NAU) tenutosi nelle Langhe.Leggi anche: Botricello, migliorano le condizioni della bimba caduta da una finestra: la madre si è suicidata«Sebbene questi alimenti possano sembrare benefici per la salute, è importante limitarne l’assunzione per prevenire possibili problemi», avvertono i nutrizionisti. L’attenzione dei professionisti non si concentra solo su un eccesso di proteine da fonti alimentari naturali, ma in particolare su prodotti arricchiti con proteine che si possono facilmente trovare nei supermercati, come acque fortificate, snack e dolci “pro”.