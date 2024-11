Lanazione.it - Anziano derubato a San Frediano: in casa dei ladri di rolex cocaina e una pistola

Firenze, 28 novembre 2024 - Stava camminando quando è stato avvicinato da uno sconosciuto che gli ha portato via il suo. Per questo, la polizia di stato ha arrestato due uomini di origine campana di 28 e 42 anni. Secondo quanto ricostruito dai falchi della squadra mobile di Firenze che hanno indagato sull'episodio che risale al 13 luglio, quella sera la vittima, un 70enne di origine straniera, stava passeggiando in via Pisana, quando improvvisamente sarebbe stato avvicinato da uno sconosciuto. Quest'ultimo avrebbe strappato il lussuoso orologio dal polso dell'uomo, per poi fuggire con la refurtiva a bordo di un motoveicolo guidato da un complice. Appresa la notizia, gli investigatori hanno subito effettuato una serie di complessi accertamenti tecnici che nel corso delle indagini hanno permesso di individuare i presunti autori della rapina.