Anna Ammirati, chi è l'ex compagno Graziano Piazza e padre della figlia Sara

Classe 1979,nasce in provincia di Napoli il 2 gennaio. Oggi ha 43 anni. Sin da giovane,si avvicina al mondo del cinema, dello spettacolo erecitazione, che desta in lei subito grande interesse e grande ammirazione. Si diploma in arte applicata e fotografia e in seguito decide di trasferirsi a Roma per frequentare la facoltà di psicologia presso l’università La Sapienza.Segue però negli anni un’altra strada.decide infatti direi dedicarsi alla sua vera passione e diventare un’attrice. Lascia perdere dunque la carriera in psicologia e si getta in questo mondo.La sua passione per la recitazione risale all’infanzia, tanto che a soli 8 anni debuttò nell’universo attoriale. Dopo essere diplomata in arte applicata e fotografia e aver conseguito la laurea in Psicologia alla Sapienza di Roma,nel 1997 ottenne il suo primo grande successo, recitando nel film “Monella” di Tinto Brass.