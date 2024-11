Gaeta.it - Viaggiare in treno verso la Calabria durante le festività natalizie: un’analisi delle tariffe

Facebook WhatsAppTwitter Il viaggio inlail periodo natalizio presenta costi e tempi di attesa che destano preoccupazione fra i viaggiatori. Federconsumatoriha condotto un’accurata analisi sul costo dei biglietti per il prossimo Natale 2024, evidenziando aumenti significativi e lunghe tempistiche di viaggio. Con queste informazioni, si intende fornire un quadro chiaroofferte disponibili ecriticità con cui gli utenti potrebbero dover confrontarsi.L’indagine di FederconsumatoriFederconsumatoriha realizzato un’attenta indagine per analizzare le offerte di viaggio indirettela regione, in particolare per il sabato 21 dicembre 2024. Gli esperti hanno esaminato 994 proposte di viaggio, suddivise tra 897 da Trenitalia e 97 da Italo, partendo da sette città significative come Genova, Milano, Torino, Bologna, Firenze, Roma e Napoli.