Unicredit-Bpm | quanto e come sono coinvolte Bergamo e l’Europa

Perché la vicenda– Banco BPM, cioè l’OPS definita ostile della seconda banca italiana nei confronti di una banca importante, quasi pronta a formare il Terzo Polo (termine che porta sfortuna, peraltro) bancario riguarda questi commenti della sezione “chiama Europa” dinews? La risposta è articolata ma evidente.A molti lettori sarà venuto in mente l’analogia con l’offerta di Intesa per UBI Banca del febbraio 2020. Allora la situazione era però diversa, i titoli in borsa di tutte le istituzioni bancarie nazionali, salvo forse proprio Intesa, erano più depressi di oggi e UBI, grazie agli attacchi di alcuni politici locali e anche della Procura di, rivelatisi,è noto, del tutto infondati, ma oggetto di un processo di ben 9 anni, molto più debole di un Banco BPM in grande spolveroquello di oggi, guidato da un management che ha fatto un ottimo lavoro e pronto, con il consenso della politica, ad aver un ruolo autonomo nel panorama creditizio italiano.