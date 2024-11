Nerdpool.it - Squid Game 2: ritornano i giochi mortali nel nuovo trailer ufficiale in italiano!

Leggi su Nerdpool.it

Netflix ha svelato ilindi2, attesissima seconda stagione in arrivo su Netflix il 26 dicembre!Ecco il:La sinossi di2Tre anni dopo aver vinto lo, il giocatore 456 rinuncia a recarsi negli Stati Uniti e torna con unproposito in mente. Gi-hun si tuffa ancora una volta nel misterioso gioco di sopravvivenza, iniziando un’altra sfida mortale con nuovi concorrenti riuniti per vincere il premio di 45,6 miliardi di won. Il regista Hwang Dong-hyuk, che ha fatto la storia alla 74ª edizione dei Primetime Emmy® diventando il primo asiatico a vincere il premio come Miglior regia di una serie drammatica, è ancora una volta al timone della serie come regista, sceneggiatore e produttore. Lee Jung-jae, Lee Byung-hun, Wi Ha-jun e Gong Yoo riprendono i loro ruoli della prima stagione, con una lista ineccepibile di nuovi membri del cast, tra cui Yim Si-wan, Kang Ha-neul, Park Gyu-young, Lee Jin-uk, Park Sung-hoon, Yang Dong-geun, Kang Ae-sim, Lee David, Choi Seung-hyun, Roh Jae-won, Jo Yu-ri e Won Ji-an, che completano l’ensemble di eclettici personaggi della nuova stagione