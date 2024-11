Roma sciopero mezzi 29 novembre

Leggi su Funweek.it

Venerdì 29è in programma unonazionale di 24 ore proclamato dai sindacati Cgil, Uil, Cobas Lavoro Privato, Cub, Sgb. Al’agitazione interesserà la rete Atac e le linee periferiche gestite da Autoservizi Troiani/Sap e Autoservizi Tuscia/Bis. Il servizio sarà comunque regolare nelle fasce di garanzia: fino alle 8,30 e dalle 17 alle 20.ARTICOLAZIONE DELLONOTTE 28/29– NON GARANTITO il servizio delle linee bus notturne (linee la cui denominazione inizia per “n”). – GARANTITO il servizio delle linee diurne che hanno corse programmate oltre le ore 24; le corse notturne delle linee 38-44-61-86-170-246-301-451-664-881-916-980 e delle linee 314-404-444 di Autoservizi Troiani/SapGIORNATA DEL 29-GARANTITE le corse sull’intera rete da inizio servizio diurno alle ore 8.