Prato, nasce l'Osservatorio Civico permanente per l'area del Lungobisenzio

, 27 novembre 2024 - La Giunta comunale ha approvato la costituzione dell’per l’analisi dei temi e delle criticità inerenti il verde pubblico e non solo nella zona compresa tra via Giacomo Matteotti, Ponte XX Settembre, Ponte alla Vittoria, piazza della Stazione e via Firenze fino a Ponte Petrino. Accogliendo un'istanza che arriva dagli abitanti dell', a proporre l'istituzione della consulta sono stati gli assessori Marco Biagioni alla Transizione Ecologia e Diego Blasi alla Partecipazione, che faranno parte dell'insieme all'assessore ai Lavori Pubblici, Patrimonio e Frazioni Marco Sapia e a tre referenti del Comitato cittadini Lungo Bisenzio e un rappresentante di Consiag Servizi, che gestisce il verde pubblico. La prima assemblea si terrà nell'arco dei prossimi 30 giorni.