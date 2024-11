Gaeta.it - Nasce un nuovo ente per l’eccellenza turistica italiana: Capri, Cortina e altri territori si uniscono

Facebook WhatsAppTwitter Un accordo di programma è stato firmato oggi per la creazione di unche raggruppa alcune delle più importanti destinazioni turistiche italiane, tra cuid’Ampezzo, Courmayeur, Madonna di Campiglio e Porto Cervo. Questi luoghi, noti per la loro immagine di eccellenza nel settore, hanno deciso di unirsi formalmper promuovere un turismo di alta qualità, valorizzando e preservando il loro patrimonio culturale, artistico e naturale.L’intento dell’accordoL’accordo tra le cinque località è stato siglato con l’obiettivo di esplorare soluzioni efficaci per il miglioramento del turismo di alto profilo, sia a livello nazionale che internazionale. La Fondazione Altagamma ha identificato queste destinazioni comedi Eccellenza nel 2014, riconoscendo la loro importanza storica e culturale.