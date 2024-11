Lapresse.it - Milano, dal 28 novembre la mostra ‘L’isola che non c’è’ a cura di Vittoria Coen

Federico Rui Arte Contemporanea annuncia l’apertura della nuova sede in via di Porta Tenaglia 1/3 a. La galleria aprirà al pubblico con la collettivache non, adi, che sarà visitabile dal 282024 fino al 7 febbraio 2025 dal martedì al venerdì dalle 15 alle 19. Laesplora i confini dell’immaginazione umana, proponendo una riflessione su spazi sconosciuti e oltre il reale. Saranno presenti i lavori di Christian Balzano, Alessandro Busci, Giovanni Frangi, Daniele Galliano, Giovanni Iudice, Andrea Mariconti, Barbara Nahmad, Paolo Nicolai, Michele Parisi, Matteo Procaccioli Della Valle, Nicolò Quirico, Giuseppe Veneziano. Le opere riflettono un dialogo costante tra ciò che è tangibile e un altrove onirico, stimolando lo spettatore a interrogarsi sul significato profondo del paesaggio, non solo come luogo fisico, ma anche come spazio simbolico e metafisico.