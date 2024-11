Terzotemponapoli.com - Manchester City: Guardiola con ferite e graffi sul volto

Leggi su Terzotemponapoli.com

consul“Volevo farmi male”. Cos’è successoNon è un gran momento per il. Anzi, è uno dei peggiori degli ultimi anni. E anche Pepnon sorride più. Per la prima volta nella sua carriera ha perso cinque partite consecutive, un filotto negativo – considerando tutte le competizioni – arrivato tra la fine di ottobre e la settimana scorsa, un trend da incubo interrotto solo dal pareggio in casa contro il Feyenoord nell’ultima giornata di Champions League. Un pareggio che, per come è arrivato, ha il sapore di un’altra sconfitta: i Citizens vincevano 3-0, ma in poco meno di un quarto d’ora hanno incassato tre gol e gli olandesi l’hanno ripresa.consulCONSUL VOLTO, COS’E’ SUCCESSO – Nelle interviste post partita e in conferenza stampasi è presentato pieno di segni e; le immagini hanno fatto il giro del web, in tanti si sono chiesti cosa fosse successo al volto dell’allenatore.